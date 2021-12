Spazio, Colao: sarà settore competitivo come la moda

Penso che la moda è un settore per cui l'Italia è nota. È nota non solo per la creatività italiana ma come posto dove si vuole andare a lavorare, dove tutti vogliono venire, i migliori talenti internazionali. Ecco, penso che nello spazio abbiamo ottime università, ottimi centri ricerca, una buona industria. Quello che succederà nei prossimi anni è fantastico, eccezionale, abbiamo ottime.. abbiamo ottime progettualità. Possiamo forse creare un'altra industria che sia un magnete nel mondo per chi vuole venire a lavorare in Italia.