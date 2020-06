Svelata la nuova PS5, uscirà nel 2020

La speranza degli appassionati di videogame era quella di vedere in anteprima la quinta console di casa Sony. Solo nei minuti finali della presentazione, durata un’ora e 15 minuti, PS5 si è rivelata al grande pubblico. Bicolore, bianca e nera con luci blu, cosi come dualsense. Linea molto spaziale, elegante e con una V stilizzata al centro e le prese d'aria. Poi la grande novità, due le versioni: una console col lettore e l’altra completamente digitale, che potrà utilizzare i videogiochi scaricati dallo store online. Uscirà a fine 2020. Non è stata la classica presentazione a cui ci siamo abituati in questi anni. È stata sobria e in linea con il periodo che stiamo vivendo, a causa del coronavirus. Si è partiti facendo vedere un po' di storia del mondo PlayStation, partendo dal 1994, anno della prima console, fino ai giorni nostri e poi si sono visti i giochi. La PlayStation 5 arriverà a fine anno, ma gli appassionati sanno già a che cosa potranno giocare, tra nuovi e vecchi titoli. Insomma, Sony c'ha messo del suo per far venire l'acquolina in bocca a tutti i players del mondo, facendo vedere che tipo di titoli potranno girare nella nuova console. Tra i games più quotati Spiderman, poi le spettacolari corse di granturismo 7. Cavallo di battaglia di PlayStation, un gioco che ha mostrato tutte le potenzialità grafiche della nuova PS5. Insomma, i presupposti ci sono, l'unica cosa che bisognerà attendere ancora un po’ per giocarci.