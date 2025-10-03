Tech Week 2025, Bezos, von der Leyen e i benefici di AI

È l'intelligenza artificiale il tema caldo della giornata conclusiva dell'Italian Tech Week 2025, la tre giorni di Torino che è anche il più importante evento italiano dedicato all'innovazione e alla tecnologia. Voglio che il futuro dell'intelligenza artificiale sia scritto in Europa, dice dal palco dell'OGR, Officina Grandi Riparazioni, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ogni azienda nel mondo aumenterà la produttività e la qualità grazie all'AI, le fa eco il fondatore e presidente di Amazon, Jeff Bezos. Sono entrambi ospiti in presenza, nonostante i cortei pro Gaza che provano a raggiungere la sede dell'evento dopo l'assalto di poche ore prima che aveva distrutto il gazebo e i maxi schermi. Von der Leyen annuncia una rivoluzione digitale. per il vecchio continente. "La prossima settimana presenteremo una strategia per l'intelligenza artificiale applicata, che si basa su un principio semplice ma rivoluzionario, l'intelligenza artificiale al primo posto." Jeff Bezos parla di età dell'oro per gli imprenditori, mentre conversa sul palco con il padrone di casa, il Presidente di Stellantis e Ferrari. "È difficile dire quando, forse tra 10 anni, ma senz'altro non più di 20, costruiremo data center nello spazio, e in vent'anni avremo milioni di persone che vivono nello spazio. .

