Tecnologia italiana, microsatellite testato a bordo dell'ISS

Ideato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste e sviluppato da PicoSaTs, azienda spin-off dell'ateneo, questo curioso cubo di circa 10 cm di lato è in fase sperimentale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta di un prototipo di micro satellite in plastica, modulabile come un mattoncino LEGO. L'oggetto è percorso da circuiti elettrici integrati necessari a collegare le schede operative montate al suo interno. Leggero, robusto, economico e facile da produrre il dispositivo è stato attivato ai primi di dicembre. Un test per cercare di capire se il micro satellite è in grado di funzionare in condizioni di microgravità e se le sollecitazioni impresse dal lancio a bordo del razzo Falcon9, di SpaceX, con il quale ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, abbiano creato o meno dei problemi. "Quando parliamo di micro satelliti di cosa parliamo esattamente?" - "Parliamo di dei piccoli satelliti artificiali, tipicamente delle dimensioni di 10 cm di lato, sono tipicamente dei cubi, sono fortemente modulari, nel senso che si possono realizzare composizioni di più di questi moduli per avere anche modelli con 3 o 6 o 9 di queste unità". Se gli esperimenti dovessero dare esito positivo il mercato dei micro satelliti potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in breve tempo. "I satelliti CubeSat, come vengono anche chiamati, o micro satelliti è una evoluzione della tecnologia che nasce per, in qualche modo, rendere più accessibile lo spazio, in particolar modo le orbite più basse, più vicine alla Terra, abbassando i costi e rendendo quindi più accessibile ad esempio ad istituti di ricerca, università, addirittura gruppi di studenti in certi casi, o piccole aziende". Quanto alle applicazioni i micro satelliti sono davvero versatili: possono essere impiegati per le telecomunicazioni, per l'osservazione della terra e l'esplorazione planetaria.