The Innovation Alliance, eccellenze della meccanica avanzata

Esatto, Stefania, buongiorno, siamo a Fiera Milano tra i padiglioni, l'inaugurazione arrivata questa mattina, saremo qui fino a venerdì, lo dicevi per raccontare il mondo della meccanica industriale, tutta la filiera produttiva, parliamo dal packaging alla stampa, alla logistica, imballaggio, automazione, tantissime novità che verranno presentate in questa fiera, possiamo chiamare una fiera delle fiere, solo con Valerio Soli che rappresenta Innovation Alliance che, ha messo insieme diversi settori della filiera produttiva. "Buongiorno sì, in effetti è un brand che rappresenta altri quattro eventi fieristici, quattro eventi fieristici che sono tra di loro collegati perché si occupano di plastica intesa come materiali plastiche e gomme intese come materiali riciclabili. Si occupa delle macchine per utilizzare questi materiali, quindi il processing, il packaging si occupa delle tecnologie a supporto per la logistica come Logistica Italia si occupa per l'attività legata alla stampa e al converti. Quindi sono quattro eventi fieristici con una loro propria identità sotto un unico spazio contenitivo". Andiamo ai numeri Stefania, quasi 2000 espositori da 38 Paesi e un settore dell'economia italiana importante genera 25 miliardi di euro. "Sì, il comparto qui rappresentato genera 25 miliardi di fatturato, 90 mila dipendenti, persone occupate, persone di altissima qualità, perché questo è un settore dove la tecnologia e l'innovazione è fondamentale. Quindi sicuramente un settore estremamente importante per il nostro Paese, un settore dove noi eccelliamo, perché sostanzialmente la esportazione rappresenta il 75-80% di quanto viene fatturato, quindi dallIitalia verso il mondo Stati Uniti, Germania, Europa, Giappone ovunque" Parlava di sostenibilità, la plastica è uno dei fari insieme alla digitalizzazione e che guidano le aziende di questo settore. Assolutamente. Noi riteniamo innanzitutto di non demonizzare "La plastica perché è un materiale che comunque garantisce la qualità e la conservazione del prodotto. Pensiamo all'industria del cibo, pensiamo all'industria farmaceutica e quindi la qualità e la conservazione è uno dei pilastri imprescindibili. Detto ciò, ci rivolgiamo per cercare di rendere il mondo più sostenibile. Non solamente i materiali, ma anche le nostre tecnologie. Ipachima, che è l'evento che rappresenta le tecnologie che utilizzano il militare per imballaggio, a sua volta sviluppa soluzioni sempre meno energivore, soluzioni che sono più sicure per le persone che operano nelle fabbriche. Ci rivolgiamo con il nostro contributo di ingegneria di esperienza per cercare di rendere il mondo più sostenibile". Appuntamento qui con The Innovation Alliance fino a venerdì a te Stefania. .