"The Innovation Alliance", sostenibilità e innovazione

Dalla plastica al packaging, dalla stampa alla logistica, con quasi 2000 espositori provenienti da 38 paesi, il mondo della meccanica strumentale è protagonista di Innovation Alliance, in programma a Fiera Milano fino a venerdì. "Partiamo dal processing packaging e materiali che è Ipakima, tutta la parte del printing del converting che è print for all, il Green Plast su tutte le parti di tecnologie del della plastica sostenibile e ultimo ma non ultimo, intra. su tutta la parte di fine magazzino, magazzini integrati e fine linea". Un comparto strategico per l'economia italiana che genera oltre 25 miliardi di euro e dà lavoro a circa 90 mila persone, macchinari, tecnologie e materiali in mostra che seguono i principi dell'economia circolare. "Siamo molto attivi nello sviluppare una serie di tematiche e industrie alternative che sono il riciclo meccanico che è cresciuto tantissimo, il riciclo chimico, le bioplastiche, una quantità di attività che stiamo conducendo proprio per far sì che il binomio, economia e sostenibilità anche nel mondo della plastica, sia tangibile e raggiungibile". L'obiettivo è ridurre consumi e sprechi e ottimizzare l'uso delle risorse lungo tutta la filiera produttiva. "La digitalizzazione è un tema pervasivo in tutti e quattro i settori. Io parlo per Ipachima è molto profondo molto pervasivo Parliamo di Intelligenza Artificiale, parliamo di cyber security, perché è un tema assolutamente all'ordine del giorno per chi investe tantissimo nella digitalizzazione. Questi quattro temi sono i quattro pillar su cui la sostenibilità si sviluppa dentro Ipachima e dentro anche le altre fiere di settore. .