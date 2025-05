Torino, acceso il primo computer quantistico IQM in Italia

Si chiama Lagrange ed è il primo computer quantistico IQM in Italia. Ne esistono 12 al mondo, costa 1 milione e mezzo di euro e ha una capacità di 5 qubit. Questo che ascoltate in sottofondo è il suo respiro: è l'elio che viene pompato nella sua mente, racchiusa in questo cilindro sospeso, per raggiungere la temperatura di -273 gradi, vicinissima allo 0 assoluto, affinché i superconduttori che contiene, questa foto ci mostra i circuiti, possano attivarsi per elaborare un numero finora impensabile di dati contemporaneamente. "Il computer quantistico è la nuova frontiera del calcolo, nel senso che anziché utilizzare una serie di 0 e di 1, come nei computer che si usano oggi, e anche compresi i supercomputer che ci sono nei grandi centri dati, qui invece si ragiona in un modo diverso. Il qubit, che è l'unità di analisi, esprime in realtà tanti stati possibili, e quindi il computer quantistico permette di esplorare quei problemi dove bisogna provare infinite combinazioni per risolvere un problema. Problemi che andrebbero risolti in secoli possono essere risolti in minuti". Il progetto nasce da una collaborazione tra Politecnico di Torino, dove materialmente si trova il computer, Fondazione Links e Inrim. Sarà utilizzato per la ricerca accademica, ma anche dalle aziende che lo richiederanno per fini commerciali. Perché gli ambiti di applicazione sono vari: dalla finanza alla difesa, dall'aerospazio alla biologia chimica. "Il primo che viene in mente è la crittografia, dove si va a analizzare uno spazio combinatorio, ma anche altre, diciamo, situazioni di questo tipo, quindi problemi di ottimizzazione, la logistica piuttosto che invece la simulazione del comportamento di molecole quantistiche. Questo serve nella farmacologia, nella chimica, nella scienza dei materiali". "Quindi anche alla creazione di nuovi farmaci?" "Potenzialmente sì". .