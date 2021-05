È un accordo tra due leader mondiali, uno della cyber security e tecnologia, l'altro nella trasformazione delle risorse naturali. Sigla un'alleanza strategica per la transizione energetica e la transizione digitale con l'obiettivo di creare impianti industriali di nuova generazione in Italia e all'estero. La collaborazione ha un orizzonte di 24 mesi per la fase di avvio e riguarderà sia i nuovi impianti, greenfield, sia quelli già operativi, brownfield, nell'industria della trasformazione delle risorse naturali. Tre le aree di intervento: cyber security, digitalizzazione e decarbonizzazione. "Facciamo vedere come il digitale e tutte quelle che sono le competenze forti di Leonardo nel raccogliere informazioni date ed elaborarle con intelligenza artificiale, con capacità di simulazione, con capacità di realtà aumentata, può essere molto ben applicata, anzi, direi è fondamentale per la transizione verde". La forza di quest'accordo è mettere le basi, con l'informatica industriale, di un costo di gestione ottimizzato. "È evidente che se noi offriamo ai nostri clienti delle soluzioni innovative tecnologiche avanzate ci rende a noi distintivi quindi, diciamo, ci potrebbero scegliere rispetto ad altri perché gli offriamo delle soluzioni tecnologiche digitali nuove, e come sempre poi queste cose portano anche a delle ottimizzazione dei costi e nella gestione, diciamo, dei processi a valle, poi, della realizzazione di questi impianti".