Venerdì 4 aprile Donald Trump ha esteso di 75 giorni il termine per la vendita delle attività statunitensi di TikTok da parte di ByteDance a un acquirente non cinese. Il bando sarebbe dovuto scattare a gennaio, ma Trump ha spiegato che “servono altri passaggi per chiudere l’accordo”. Intanto, la Cina affronta dazi del 54% sulle esportazioni verso gli USA. Il piano in discussione prevede la creazione di una nuova entità americana con partecipazione cinese inferiore al 20%.