Università Bocconi: appello all'Europa, è tempo delle scelte

00:01:56 min
|
1 ora fa

Difesa della democrazia, fiducia dei giovani da sostenere e libertà della ricerca da preservare. Riparte da valori che davamo per scontati e che oggi invece sono messi in pericolo, dallo scenario geopolitico globale, il nuovo anno accademico dell'Università Bocconi di Milano. Nel corso della cerimonia inaugurale in una sala gremita di studenti, docenti e ospiti internazionali, il rettore Giuseppe Bilari ha paragonato il tempo presente, ad una clessidra nella quale la sabbia scorre silenziosa, senza allarmi, ma piena di conseguenze. "Dobbiamo fermarci e decidere di investire sul futuro. Questa idea che siamo travolti continuamente dal momento dal bilancio annuale rischia di non farci pensare al futuro. Quindi sì, piano Draghi, piano Letta sono tutte idee verso il futuro, con molta difficoltà di realizzazione. Però dobbiamo farli lo stesso". Le conseguenze sono anche economiche. L'inazione europea o per dirla con le parole di Mario Draghi al meeting di Rimini pochi giorni fa l'illusione dell'unione di contare è naufragata di fronte alla concorrenza dela Cina, alle scelte della Russia e alle politiche tariffarie degli Stati Uniti. Questo ha portato ad una perdita di competitività per le imprese che ora serve rilanciare. Ne ha parlato l'ospite d'onore di oggi, Nadia Calvino, la Presidente della Banca Europea per gli investimenti. . . . . Concetti ribaditi dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, lanciando il monito sulla necessità di rimuovere gli ostacoli che intralciano la piena realizzazione del mercato unico. .

iPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità AppleiPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità Apple
tecnologia
iPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità Apple
00:02:05 min
| 19 ore fa
pubblicità
ERROR! ESTR SPINELLI LENOVOERROR! ESTR SPINELLI LENOVO
now
Riapre Spazio Lenovo, un hub tecnologico nel cuore di Milano
00:06:07 min
| 7 giorni fa
NOW, il test delle foto di OPPO Reno14NOW, il test delle foto di OPPO Reno14
now
NOW, il test delle foto di OPPO Reno14
00:00:40 min
| 7 giorni fa
NOW, il test dei video di HONOR Magic V5NOW, il test dei video di HONOR Magic V5
now
NOW, il test dei video di HONOR Magic V5
00:01:06 min
| 8 giorni fa
NOW, il test delle foto di HONOR Magic V5NOW, il test delle foto di HONOR Magic V5
now
NOW, il test delle foto di HONOR Magic V5
00:00:40 min
| 8 giorni fa
++NOW Servizio HONOR non toccare++NOW Servizio HONOR non toccare
now
HONOR Magic V5, pieghevole senza compromessi: la recensione
00:03:14 min
| 8 giorni fa
NOW, il test dei video di AGFAPHOTO Realimove MC3XNOW, il test dei video di AGFAPHOTO Realimove MC3X
now
NOW, il test dei video di AGFAPHOTO Realimove MC3X
00:01:44 min
| 8 giorni fa
NOW, il test delle foto di AGFAPHOTO Realimove MC3XNOW, il test delle foto di AGFAPHOTO Realimove MC3X
now
NOW, il test delle foto di AGFAPHOTO Realimove MC3X
00:00:40 min
| 8 giorni fa
++NOW Oakley Meta non toccare++NOW Oakley Meta non toccare
tecnologia
Oakley Meta HSTN, gli occhiali smart per chi ama muoversi
00:03:01 min
| 9 giorni fa
++NOW Videogiochi settembre non toccare++NOW Videogiochi settembre non toccare
tecnologia
4 videogiochi di settembre
00:02:43 min
| 6 giorni fa
SpaceX, obiettivi raggiunti nel decimo test della StarshipSpaceX, obiettivi raggiunti nel decimo test della Starship
tecnologia
SpaceX, obiettivi raggiunti nel decimo test della Starship
00:01:00 min
| 14 giorni fa
Timeline, le webcam domestiche e i rischi della rete per sicurezza e privacyTimeline, le webcam domestiche e i rischi della rete per sicurezza e privacy
tecnologia
Timeline, le webcam domestiche e i rischi della rete per sicurezza e privacy
00:23:46 min
| 20 giorni fa
iPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità AppleiPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità Apple
tecnologia
iPhone 17, Apple Watch, AirPods: tutte le novità Apple
00:02:05 min
| 19 ore fa
ERROR! ESTR SPINELLI LENOVOERROR! ESTR SPINELLI LENOVO
now
Riapre Spazio Lenovo, un hub tecnologico nel cuore di Milano
00:06:07 min
| 7 giorni fa
NOW, il test delle foto di OPPO Reno14NOW, il test delle foto di OPPO Reno14
now
NOW, il test delle foto di OPPO Reno14
00:00:40 min
| 7 giorni fa
NOW, il test dei video di HONOR Magic V5NOW, il test dei video di HONOR Magic V5
now
NOW, il test dei video di HONOR Magic V5
00:01:06 min
| 8 giorni fa
NOW, il test delle foto di HONOR Magic V5NOW, il test delle foto di HONOR Magic V5
now
NOW, il test delle foto di HONOR Magic V5
00:00:40 min
| 8 giorni fa
++NOW Servizio HONOR non toccare++NOW Servizio HONOR non toccare
now
HONOR Magic V5, pieghevole senza compromessi: la recensione
00:03:14 min
| 8 giorni fa
NOW, il test dei video di AGFAPHOTO Realimove MC3XNOW, il test dei video di AGFAPHOTO Realimove MC3X
now
NOW, il test dei video di AGFAPHOTO Realimove MC3X
00:01:44 min
| 8 giorni fa
NOW, il test delle foto di AGFAPHOTO Realimove MC3XNOW, il test delle foto di AGFAPHOTO Realimove MC3X
now
NOW, il test delle foto di AGFAPHOTO Realimove MC3X
00:00:40 min
| 8 giorni fa
++NOW Oakley Meta non toccare++NOW Oakley Meta non toccare
tecnologia
Oakley Meta HSTN, gli occhiali smart per chi ama muoversi
00:03:01 min
| 9 giorni fa
++NOW Videogiochi settembre non toccare++NOW Videogiochi settembre non toccare
tecnologia
4 videogiochi di settembre
00:02:43 min
| 6 giorni fa
SpaceX, obiettivi raggiunti nel decimo test della StarshipSpaceX, obiettivi raggiunti nel decimo test della Starship
tecnologia
SpaceX, obiettivi raggiunti nel decimo test della Starship
00:01:00 min
| 14 giorni fa
Timeline, le webcam domestiche e i rischi della rete per sicurezza e privacyTimeline, le webcam domestiche e i rischi della rete per sicurezza e privacy
tecnologia
Timeline, le webcam domestiche e i rischi della rete per sicurezza e privacy
00:23:46 min
| 20 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità