Università Bocconi: appello all'Europa, è tempo delle scelte

Difesa della democrazia, fiducia dei giovani da sostenere e libertà della ricerca da preservare. Riparte da valori che davamo per scontati e che oggi invece sono messi in pericolo, dallo scenario geopolitico globale, il nuovo anno accademico dell'Università Bocconi di Milano. Nel corso della cerimonia inaugurale in una sala gremita di studenti, docenti e ospiti internazionali, il rettore Giuseppe Bilari ha paragonato il tempo presente, ad una clessidra nella quale la sabbia scorre silenziosa, senza allarmi, ma piena di conseguenze. "Dobbiamo fermarci e decidere di investire sul futuro. Questa idea che siamo travolti continuamente dal momento dal bilancio annuale rischia di non farci pensare al futuro. Quindi sì, piano Draghi, piano Letta sono tutte idee verso il futuro, con molta difficoltà di realizzazione. Però dobbiamo farli lo stesso". Le conseguenze sono anche economiche. L'inazione europea o per dirla con le parole di Mario Draghi al meeting di Rimini pochi giorni fa l'illusione dell'unione di contare è naufragata di fronte alla concorrenza dela Cina, alle scelte della Russia e alle politiche tariffarie degli Stati Uniti. Questo ha portato ad una perdita di competitività per le imprese che ora serve rilanciare. Ne ha parlato l'ospite d'onore di oggi, Nadia Calvino, la Presidente della Banca Europea per gli investimenti. . . . . Concetti ribaditi dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, lanciando il monito sulla necessità di rimuovere gli ostacoli che intralciano la piena realizzazione del mercato unico. .