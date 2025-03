In Florida La Nasa e SpaceX hanno dato il via alla missione di recupero di Butch Wilmore e Suni Williams, due astronauti bloccati sulla Stazione spaziale internazionale da nove mesi. La loro permanenza, prevista per 8 giorni, si è prolungata a causa di problemi a un velivolo. Un equipaggio di quattro astronauti è decollato a bordo di un razzo Falcon 9 per dare loro il cambio. .