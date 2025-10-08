Verso la manovra, Landini: il 25 ottobre in piazza per lavoro e salari

"È il momento di saldare la lotta per il diritto del popolo palestinese di esistere, di fermare quel genocidio, il diritto alla pace con il diritto al lavoro, con il diritto alla democrazia e quindi con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone, che vuol dire più salari, che vuol dire meno precarietà. Che vuol dire un fisco vero che contrasti l'evasione fiscale e vada a prendere i soldi dove sono, dai profitti e dalle rendite, che significa fare quegli investimenti nel nostro paese, che servono per estendere la sanità pubblica, la scuola pubblica e soprattutto per aumentare i salari e le pensioni, visto che una parte consistente di questo paese, pur lavorando, è ampiamente povero." .

