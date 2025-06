Vittori: impensabile per USA restare senza Crew Dragon

la navetta Dragon è fondamentale, senza la navetta Dragon gli Stati Uniti non avrebbero accesso allo spazio. Ricordiamo il 2011 quando il programma Shuttle è stato chiuso, dopo di allora l'unico motivo, l'unico modo per andare nello spazio da parte degli Stati Uniti è proprio tramite la navetta Crew Dragon, che è in grado di portare sia materiale che astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale. È quanto di più efficiente abbiamo oggi a disposizione. Ovviamente c'è anche la possibilità di andare con la Russia. La Sojuz è ancora perfettamente funzionante. Ovviamente in un contesto di equilibri geopolitici e geostrategici, oggi sarebbe impensabile che gli Stati Uniti rimanessero senza il Crew Dragon, che è la loro unica possibilità di andare e tornare dalla Stazione Spaziale Internazionale. .