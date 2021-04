Su Sky Atlantic è in arrivo 'Barry', l'imperdibile black comedy con Bill Hader nei panni di un sicario che in realtà vorrebbe solo calcare il palcoscenico! L'appuntamento è per lunedì 12 aprile alle 22.15, poi, dalla settimana successiva, dalle 23.15, dopo 'The Nevers'. Nel cast anche Henry "Fonzie" Winkler.