Ben Affleck si è espresso circa il rapporto con l'ex moglie Jennifer Gardern durante un'ospitata all'"Howard Stern Show". Ha affermato che si sentiva “infelice e intrappolato”, così tanto da aver incominciato a bere per quel motivo. “Pensavo: non posso andarmene, non posso lasciare i miei figli. Ma non sono contento, come faccio? Allora bevevo una bottiglia di scotch”.