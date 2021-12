Come già accaduto in passato con il Trinity Killer, anche il Runaway Killer di "Dexter: New Blood" è basato su una storia vera. La figura che lo ha ispirato è quella di Butcher Baker, un serial killer che nell’area di Anchorage, in Alaska, dal 1971 al 1983 ha rapito, violentato e ucciso almeno 17 giovani donne.