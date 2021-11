Giulia Talia è la prima concorrente di Miss Italia a essere dichiaratamente omosessuale. Ci sono voluti ben 75 anni per annunciare questa notizia. "Convivo da tre anni con Barbara, l'ho presentata ai miei. Non sono spaventata per i possibili attacchi, non vedo l'ora. Voglio accendere un faro su questo tema" ha raccontato.