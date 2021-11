"Non è una conversazione che posso avere senza di lei. Sai, la rispetto troppo per dire… Questa non è la mia storia. È la nostra storia. E ne parleremo quando saremo pronti a parlarne insieme" ha detto Tom Holland, nel corso di un'intervista a GQ, in merito alla sua relazione con Zendaya. Contattata, l'attrice ha confermato la relazione.