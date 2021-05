“1971: L'anno in cui la musica ha cambiato tutto” è una docu-serie di 8 episodi. Ambientata nel 1971, racconta attraverso filmati e interviste come artisti rock quali John Lennon, Lou Reed e Marvin Gaye abbiano plasmato il mondo politico e culturale dell’epoca. E’ ispirata al libro "Never a Dull Moment: 1971 The Year That Rock Exploded".