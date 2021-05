VIDEO Achille Lauro:"Mi danno dell’omofobo e del pagliaccio"

Achille Lauro si è sfogato postando un lungo messaggio sulla sua pagina di Facebook partendo da "un commento riferito alla solidarietà su lavoratori dello spettacolo", come scrive il cantante, che si lamenta delle critiche e degli attacchi di chi lo umilia "pensando che sia un pagliaccio che si mette in mostra", si legge nel post. "Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social […] tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo […] Mi hanno dato dell’omofobo, dopo anni che mi danno del 'f**cio' pensando di offendermi!” Tra le righe del suo sfogo alcuni vedrebbero un messaggio a Pio e Amedeo mentre altri sosterrebbero un’allusione ad alcune dichiarazioni fatte in passato da Renato Zero in cui è stata usata la parola “clown” in un discorso sui parallelismi tra lui e Achille Lauro.