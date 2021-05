Inseparabili sin dai tempi di "About Us", Alessandra Mastronardi e Ross McCall hanno 10 anni di differenza. E sono innamoratissimi. Tra paparazzate e tappeti rossi, dichiarazioni d'amore e romantiche interviste, secondo il gossip arriveranno presto alle nozze. Il matrimonio è infatti atteso per l'estate 2021, in Italia.