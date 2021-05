“Una semplice domanda” è il nuovo programma condotto da Alessandro Cattelan. In un mix di generi, spaziando dal documentario al filmico, lo show è costituito da 8 episodi e arriverà sulla piattaforma Netflix entro la fine del 2021. L’idea dello show nasce da una riflessione di Cattelan in risposta ad una domanda di sua figlia Nina: “Come si fa ad essere felici?”. Il conduttore viaggerà in Italia e all’estero in cerca di risposte.