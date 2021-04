Attore di cinema, teatro e TV, Alessio Boni ha svoltato la sua carriera nel 2003 con "La meglio gioventù" di Marco Tullio Giordana. Nel 2005 ha partecipato al film "La bestia nel cuore" di Cristina Comencini, candidato all'Oscar come miglior film straniero. Nel 2006 ha vinto il Globo d'oro come miglior attore per il film "Arrivederci amore, ciao".