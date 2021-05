E’ su Twitter con un video postato dalla stessa artista che arriva il coming out di Demi Lovato. “Sono fiera di dirvi che mi identifico come non-binary” ha detto. La cantante ha specificato di non identificarsi né con il genere maschile né con il genere femminile, per questo userà i pronomi neutri they/them. “Sappiate che vi mando tanto amore” ha concluso.