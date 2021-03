Emma Stone ha dato alla luce il primo figlio in gran segreto. Lo scoop è stato lanciato da TMZ: l’attrice avrebbe partorito il 13 marzo. Emma e Dave McCary tengono molto alla loro privacy, hanno deciso di non pubblicare scatti ed è sconosciuto anche il sesso del bebè. I due vivono la loro relazione in maniera privata, dalle nozze in segreto alla gravidanza lontano dai riflettori. Una vera sorpresa al tempo dei social per una delle coppie più belle di Hollywood. .