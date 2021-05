Fiore Manni è una conduttrice televisiva e scrittrice nata nel 1988. Dal 2011 al 2016 è diventata nota con la conduzione dello show “Camilla Store”. Nel 2021 ha dichiarato di essere stata fidanzata e sposata per 12 anni con una donna e di non averne mai parlato prima per paura di perdere il lavoro. Una cosa che “nessuno dovrebbe provare e soprattutto subire” ha aggiunto Manni.