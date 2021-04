Nato a Torino nel 1972, Gabriel Garko ha mosso i primi passi della sua carriera in concorsi di bellezza, per poi essere notato e voluto da Dino Risi in “Vita coi figli”. Il successo arriva nel 2001 con la serie tv “Il bello delle donne”, fiction alla quale il grande pubblico lega la sua immagine. Nella sua filmografia, compaiono esperienze con grandi registi come Özpetek, Zeffirelli, Pieraccioni.