Gabry Ponte è uno dei DJ più famosi al mondo. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per le vetta raggiunte con gli Eiffel 65. Un gruppo cult della musica italiana, in grado di vendere più di dieci milioni di dischi in tutto il mondo. Ancora amatissimo dai fan, ha fondato una casa discografica indipendente, "Dance and Love", che dirige.