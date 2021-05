Dopo il successo della prima, torna “Gangs of London” con la seconda stagione. Corin Hardy sarà il regista principale e produttore esecutivo e per quattro episodi verrà affiancato da Marcela Said e Nima Nourizadeh. La prima stagione è stata acclamata dalla critica e candidata ai BAFTA. La serie andrà in onda su Sky Atlantic.