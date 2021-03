Gwyneth Paltrow ha parlato della sua vita privata nel podcast “Unqualified” di Anna Faris. Tema della conversazione, la separazione dall'ex marito Chris Martin avvenuta nel 2014. "Non ho mai voluto divorziare. In teoria, non ho mai voluto non essere sposata con il padre dei miei figli. Ma ho imparato di più su me stessa attraverso questo processo di quanto avrei potuto immaginare": queste le sue parole.