Hilary Duff è un'attrice, cantante e scrittrice statunitense. Una celebrità di caratura mondiale fino dai primi anni del Duemila. Indimenticata la sua serie Disney "Lizzie Mcguire". Negli anni ha preso parte a svariate pellicole, come "Cinderella Story" e "Nata per vincere", proseguendo anche la propria carriera televisiva. Dal 2015 recita nello show "Younger". Ha pubblicato un totale di 5 album in studio e pubblicato una trilogia best seller al fianco di Elise Allen.