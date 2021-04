Amata da milioni di fan, “Legends of Tomorrow” è uno degli spin-off nati dalla famosa “Arrow”, della DC Comics. Iniziata nel 2016, è ormai arrivata alla sesta stagione, che andrà in onda sul canale statunitense The CW il 2 maggio 2021. Tra i protagonisti della serie, compaiono gli attori Caity Lotz, Brandon Routh, Victor Garber, Franz Drameh, Dominic Purcell, Wentworth Miller e Arthur Darvill. Le prime 5 stagioni sono visibili su Netflix, Infinity e Sky Q.