La serie tv “Scarface and the Untouchable” è il nuovo progetto Showtime dedicato ad Al Capone ed Eliot Ness. Ispirata all’omonimo libro edito da HarperCollins, è stata definita dall’editore come “la nuova e definitiva storia dell’era dei gangster a Chicago”. E’ sviluppata dai CBS Studios, Alex Kurtzman e Heather Kadin.