Atteso ritorno delle amiche di “Sex and The City”, il revival dal titolo “And Just Like That” raccoglie numerose novità, a partire dal cast. Se mancherà Kim Cattrall nel ruolo di Samantha Jones, tornerà invece John Corbett nel ruolo di Aidan, ex fidanzato di Carrie. Al loro fianco, ci saranno anche tre nuove attrici di colore.