Dal 15 giugno al 6 agosto 2021 l’Opera torna al Circo Massimo. Tanti gli appuntamenti previsti per l’estate, organizzato dal Teatro dell’Opera di Roma. In totale, si contano ventisei serate in programma tra opera, balletto e concerti. I biglietti sono in vendita dal 19 maggio in Biglietteria o presso il sito del Teatro.