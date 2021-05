VIDEO Komen Italia e le Winx contro il cancro al seno

Komen Italia, l’organizzazione italiana in prima linea nella lotta ai tumori del seno, si unisce alle Winx, le celebri fatine protagoniste della serie Winx Club, per realizzare insieme una nuova campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro al seno. Le fate della serie televisiva italiana di animazione creata da Iginio Straffi e diventata un successo internazionale diventano così testimonial di una campagna importante che le vede protagoniste di una serie di contenuti creati ad hoc per rivolgersi direttamente ai bambini, affinché questi aiutino le proprie mamme a tutelare la loro salute attraverso la prevenzione. L’iniziativa partirà nel giorno della Festa della Mamma con contenuti sul sito ufficiale di Winx Club e sui canali social di Komen Italia.