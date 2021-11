Zerocalcare è stato social media manager per un giorno per Netflix e, tra i post pubblicati, ha consigliato 8 serie tv da vedere, tra quelle meno conosciute, ma per il fumettista meritevoli. Da poco Zerocalcare ha debuttato sulla piattaforma streaming con la serie animata “Strappare lungo i bordi”, che ha già scalato la classifica delle serie più viste.