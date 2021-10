Chris Martin dei Coldplay e Mel C sono saliti insieme sul palco per cantare il brano delle Spice Girls “2 Become 1”. Le due star hanno duettato all’ottavo concerto annuale di Audacy “We Can Survive”, evento di beneficenza organizzato all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Tra le note sensuali di un brano senza tempo, il duetto ha emozionato il pubblico.