La notizia della soundtrack fa seguito all’annuncio del film biografico "Better Man", che vedrà l’artista ritratto come una scimmia CGI per tutto il film. Basato sulla storia vera della vita di Robbie e diretto da Michael Gracey ("The Greatest Showman"), il film è raccontato in modo unico dal punto di vista dell’artista, e riesce a catturare il suo noto umorismo e il suo spirito indomabile. Il biopic segue il suo viaggio dall'infanzia all'essere il membro più giovane di una delle boyband più famose di sempre, i Take That, fino al successo come artista solista.