Terzo estratto dal disco “Happier Than Ever” atteso per il 30 luglio, “Your Power” è il nuovo singolo della popstar Billie Eilish. La canzone racconta di una relazione distruttiva tra un uomo più anziano che esercita il suo potere su una donna più giovane. “Spero che ispiri un cambiamento. Non abusate del vostro potere” ha scritto la Eilish commentando il video. Ambientato nella Simi Valley, in California, il videoclip è stato diretto dalla stessa cantante.