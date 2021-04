VIDEO Le 10 canzoni jazz più belle di tutti i tempi

Nato agli inizi del XX secolo, il jazz ha regalato alla storia della musica canzoni considerate capolavori. In origine musica vocale, veniva cantata dagli schiavi afroamericani nelle piantagioni. E’ da qui che nasce l’esigenza di trovare un ritmo binario, per coordinare i movimenti del lavoro. Il genere attraversa gli Stati Uniti, da New Orleans a Chicago, per poi sbarcare in Europa regalando brani pilastri della musica, come “What a Wonderful World” e “The Girl From Ipanema”. Nel 2011, l’UNESCO ha istituito la Giornata internazionale del Jazz, che si tiene ogni anno il 30 aprile.