Cantante canadese, Celine Dion ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 1988. Da quel momento in poi, la sua carriera è stato un crescendo di successi. L'album "D'eux" è ancora oggi il disco in lingua francese più venduto di sempre, "My Heart Will Go On" è diventata un successo planetario grazie a "Titanic". Nel 2016, l'Icon Award l'ha certificata come l'artista canadese con più vendite di tutti i tempi. .