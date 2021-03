Cantante, produttrice discografica e attrice, Diana Ross Da è da sempre legata alla Motown, etichetta discografica di Detroit. Nel 1960 entrò nel gruppo delle Supremes, con le quali in cinque anni raggiunse per dodici volte il primo posto nelle classifiche Billboard. In carriera ha tenuto più di duemila concerti in ogni parte del mondo, cantando per re, regine e capi di Stato.