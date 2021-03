Dori Ghezzi, spesso ricordata solo per il suo amore per Fabrizio De Andrè, è in realtà stata una delle voci più note degli anni Settanta e Ottanta. Il suo brano più noto come solista fu "Casatshok", rifacimento di un brano scritto dall’autore russo Matvei Blanter Katjuša. La svolta della sua carriera avvenne invece nel 1972, quando diede vita con Wess al duo Durium Wess & Dori Ghezzi. .