Ed Sheeran, Elton John, Brandi Carlile e Courteney Cox hanno cantato insieme “Tiny Dancer” dedicandola a Lisa Kudrow, l’attrice che interpretava Phoebe in Friends. Le quattro star si sono esibite nella versione “Tony Danza”, in omaggio a una gaffe di Phoebe contenuta in un vecchio episodio della sit-com.