La musica torna a suonare lungo il Po. La Motonave Stradivari torna a suonare con i Modena City Ramblers. Ad accompagnarli, anche Elisabetta Sgarbi, gli Extraliscio, Gene Gnocchi e David Riondino. La manifestazione è organizzata da PER - Promoter Emilia Romagna, che per l’estate 2021 ha grandi progetti. La volontà è far tornare a vivere il mondo dello spettacolo, in sofferenza da oltre un anno.