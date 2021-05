L'Eurovision Song Contest è il concorso canoro annuale più famoso al mondo. Nato nel 1956, con la partecipazione sola di 7 Paesi, vide aumentare il numero di partecipanti dopo lo scioglimento dell’Urss. Per 14 anni l’Italia non prese parte al concorso e per questo è tra i “Big 5” con meno vittorie. L’Eurovision Song Contest 2021 si tiene dal 18 al 22 maggio 2021. .