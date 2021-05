Non hanno ancora vita facile i festival estivi, che anche nel 2021 viaggiano tra conferme e rinvii. Se sono stati rinviati al 2022 il “Sónar” di Barcellona e il “Kappa FuturFestival” di Torino. Numerosi gli appuntamenti confermati, tra agosto e settembre. In Italia in particolare si terrà “Nameless” in provincia di Lecco e “Decibel Open Air” a Firenze.