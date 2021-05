I Florence and the Machine sono un gruppo musicale britannico, formatosi a Londra nel 2007. L’album d’esordio “Lungs” del 2009 scala le classifiche internazionali, ma è il secondo album “Ceremonials” a consacrare il gruppo come uno degli esponenti principali della scena alternative rock. Finora il gruppo ha vinto due BRIT Awards e un MTV Video Music Award.