Nato a Ortisei nel 1940, Giorgio Moroder è considerato uno dei padri della rivoluzione elettronica della musica. Disc jockey, compositore e produttore discografico, ha collaborato con numerosi artisti del calibro di Donna Summer, Barbra Streisand, Britney Spears, Janet Jackson, David Bowie, Freddie Mercury. Ha vinto tre Premi Oscar: nel 1979 per la migliore colonna sonora col film “Fuga di mezzanotte”, nel 1984 per “Flashdance... What a Feeling” e nel 1987 per “Take My Breath Away”.